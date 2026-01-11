Was hinter den mysteriösen „Geisterküchen“ steckt

Was, wenn man eine teure Küche und Personal hat, das bezahlt werden will, aber die Gäste fehlen? Vor dieser Herausforderung standen ab März 2020 zahlreiche Gastronomiebetriebe auf der ganzen Welt. Schnell füllten Essenslieferdienste diese Lücke, und die Fahrer mit ihren knallig-farbigen Jacken sind seither nicht mehr aus dem Stadtbild wegzudenken. Einige findige Gastronomen und Investoren erkannten aber eine weitere Chance.