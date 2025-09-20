Pentagon schränkt Berichterstattung stark ein

Präsident Trump geht in beispielloser Weise gegen Medien vor

Trump geht seit seinem Wiedereinzug ins Weiße Haus in beispielloser Weise gegen Medien vor, die nach seiner Darstellung Lügen und Falschinformationen über ihn und seine Regierung verbreiten. Nach Einschätzung der Organisation Reporter ohne Grenzen (RSF) hat sich die Lage für Journalistinnen und Journalisten in den USA seit dem Attentat auf den ultra-rechten Aktivisten Charlie Kirk am 10. September deutlich verschärft. Die Organisation sehe seitdem „eine regelrechte Eskalation“, sagte die Geschäftsführerin der deutschen RSF-Sektion, Anja Osterhaus, der Nachrichtenagentur AFP.