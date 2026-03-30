FPÖ: „50 islamistische Gefährder sind zu viel“

FPÖ mit „kompromissloser Linie“

Für Spanring „markiert Karner gerne den Asyl-Rambo und gleichzeitig stimmt er in Brüssel dem Verteilerschlüssel zu. Das ist alles, nur nicht glaubwürdig.“ Am 27. März wurde die parlamentarische Anfrage offiziell eingebracht. Eines ist für die FPÖ klar: „Nur wir haben seit vielen Jahren eine kompromisslose Linie in der Asyl- und Abschiebefrage und sind somit die einzige Option auf ein sicheres und traditionsbewusstes Österreich“, so Landbauer und Spanring abschließend. Auf „Krone“-Anfrage beim Innenministerium heißt es dazu, man werde innerhalb der vorgeschriebenen zweimonatigen Frist die Anfrage beantworten.