Lkw kam nach Unfall knapp vor Hausmauer zu stehen

Spektakulärer Verkehrsunfall an der steirischen Eisenstraße zwischen Präbichl und Eisenerz: Ein Lkw kam von der Straße ab, durchbrach eine Lärmschutzwand und kam knapp vor einem Einfamilienhaus zum Stillstand. Teile der Lärmschutzwand landeten auf der Terrasse des Hauses.
Viel Glück im Unglück war am Montag bei einem Unfall in Eisenerz im Spiel. Wie die Polizei mitteilt, verlor kurz nach sieben Uhr ein 46-jähriger Lkw die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Straße ab.
Gegen Lärmschutzwand gekracht
Der Lastwagen krachte gegen eine Lärmschutzwand auf der gegenüberliegenden Straßenseite, durchschlug diese – und kam knapp vor der Wand eines Einfamilienhauses zum Stillstand.
Durch den Aufprall wurden Teile der Lärmschutzwand auf die Terrasse sowie gegen die Fassade des Hauses geschleudert, wodurch dieses beschädigt wurde. Am Lkw entstand Totalschaden, der Lenker blieb unverletzt. Ein Alkotest verlief negativ.
Die Freiwillige Feuerwehr Eisenerz löschte den Motorraum des Lkw, nachdem es dort zu einer Rauchentwicklung gekommen war.
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