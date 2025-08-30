Downhill-Newcomerin knapp am Podest vorbei

Nächste Talentprobe für die Bregenzer Downhillerin Lina Frener. Beim Junioren-Weltcup im französischen Les Gets fuhr die erst 16-Jährige bei schwierigsten Bedingungen – es hatte in den vergangenen Tagen stark geregnet und auch am Renntag war es nass – auf den ausgezeichneten vierten Rang.