Downhill-Newcomerin knapp am Podest vorbei

Einen Sieg und einen zweiten Platz hat die junge Bregenzerin Lina Frener in dieser Juniorinnen-Weltcupsaison bereits stehen. Im französischen Les Gets hätte die 16-Jährige am Samstag fast zum dritten Mal den Sprung aufs Stockerl geschafft.
Nächste Talentprobe für die Bregenzer Downhillerin Lina Frener. Beim Junioren-Weltcup im französischen Les Gets fuhr die erst 16-Jährige bei schwierigsten Bedingungen – es hatte in den vergangenen Tagen stark geregnet und auch am Renntag war es nass – auf den ausgezeichneten vierten Rang.
Die dritte Podestplatzierung in ihrer Rookie-Saison verpasste sie um knapp 12 Sekunden. Den Sieg sicherte sich die Tirolerin Rosa Zierl. Als Nächstes wartet jetzt die Weltmeisterschaft im Schweizer Wallis auf die Newcomerin.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.