French Open in Paris
LIVE: Here we go! How will Potapova start the match?
Round of 16 at the French Open in Paris: New Austrian Anastasia Potapova faces her former compatriot Anna Kalinskaya. Potapova lost the first set 4-6. We’re reporting live (see live ticker below).
Here is the LIVE TICKER:
Following her sensational victory over American Coco Gauff (world No. 4), Potapova now faces Kalinskaya, who is ranked 24th—just ahead of Potapova (No. 30). Kalinskaya has won their two previous meetings: in the first round of the 2019 Moscow tournament and in the 2022 Cincinnati qualifiers.
“She’s also a great player. Everything has changed since our last match; we’ve both evolved. It’s going to be another tough battle, and I’ll make sure I give my best physically and mentally,” said Potapova.
After a day off on Sunday, she hopes to add another chapter to her success story today in Paris.
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