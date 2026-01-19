„Warten, bis der russische Koloss zusammenbricht“

Auch bei den Verhandlungen zu einem Frieden in der Ukraine spielen die USA eine zwielichtige Rolle. Es wird seit Monaten verhandelt, sehen Sie eine realistische Chance, dass die US-Vermittlungsversuche fruchten?

Es gibt einen Witz, den wir uns hier gegenseitig erzählen: Die Ukraine ist sehr erfolgreich darin, Friedensverhandlungen mit den Amerikanern zu führen, aber unglücklicherweise sind wir im Krieg mit den Russen. Also ja, es gibt eine gute Dynamik mit der US-Regierung, aber das Hauptproblem hier heißt Moskau. Russland ist noch immer nicht bereit, irgendeiner Art von Waffenstillstand zuzustimmen. Und die Amerikaner üben zu wenig Druck aus. US-Sondergesandter Steve Witkoff ist einer, der den russischen Plan als gegeben hinnimmt und in Washington als eine Art Sieg präsentiert. Das ist mit dem 28-Punkte-Plan passiert.