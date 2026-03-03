Jamie Lee Curtis entblößt ihren Spitzen-BH im Taxi

Schauspielerin Jamie Lee Curtis hat auf Instagram ein Foto gepostet, auf dem sie mit weit geöffneter Bluse in einem Taxi sitzt – und selbstbewusst ihren schwarzen Spitzen-BH präsentiert. Ihr sei nichts anderes übrig geblieben, schreibt sie augenzwinkernd. Nur so könne sie den Geldgebern danken.
Die Oscar-Preisträgerin (67) sorgt mit dem freizügigen Schnappschuss für Begeisterung – und jede Menge Gesprächsstoff. In dem Posting erklärt sie, dass sie die Dessous von ihrer Patentochter, Schauspielerin und Regisseurin Maggie Gyllenhaal, zugeschickt bekommen habe. Diese hat mit ihrem neuen Film „The Bride!“ ein „kühnes, punkiges, feministisches Opern-Meisterwerk“ geschaffen – so Curtis voller Stolz.
Besonderer Dank an die „Money Maker“
Die luxuriöse Unterwäsche ist Teil einer Kooperation von Gyllenhaals Film mit Victoria’s Secret. Tante Curtis wollte gleich doppelt unterstützen: die „Money Maker“ – also die Investoren – und gleichzeitig das Filmprojekt ihrer Patentochter. Also öffnete sie kurzerhand die Bluse im Taxi, das durch New York chauffierte, und machte das wohl ungewöhnlichste Support-Foto des Jahres.
„Verdammt stolz!“
„Proud as fuck of her“ – „verdammt stolz auf sie“, schreibt sie unverblümt. Deutliche Worte, die zeigen: Hier steht eine stolze Mentorin hinter der nächsten Generation Hollywood.
Doch damit nicht genug: Der Look sei auch eine Anspielung auf die Figur Dorothy Farinelli. Der Grund für Curtis’ Aufenthalt in New York: die Promotion der neuen Amazon-Serie „Scarpetta“. Die Crime-Produktion von Amazon Prime Video wird von Curtis mitproduziert – und sie steht dafür gemeinsam mit Nicole Kidman vor der Kamera.
Besonders pikant: Auch Victoria’s Secret selbst drückte auf „Gefällt mir“. Besser kann Marketing kaum laufen.
Jamie Lee Curtis beweist einmal mehr: Mit Humor, Selbstironie und einer Portion Provokation bleibt sie im Gespräch – und zeigt, dass Selbstbewusstsein in jedem Alter die beste Schlagzeile schreibt.
