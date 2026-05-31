Vorderrad weggerutscht: Biker (27) schwer verletzt

Dramatischer Unfall auf der Berwanger Straße in Namlos in Tirol: Ein 27-jähriger Motorradfahrer kam ins Rutschen und musste schwer verletzt per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.
Am Sonntag gegen 12.25 Uhr verlor der junge Österreicher während einer Fahrt in Namlos die Kontrolle über sein Motorrad. Auf der Berwanger Straße rutschte plötzlich das Vorderrad weg, wodurch der Lenker stürzte.
In Innsbrucker Klinik geflogen
Der Motorradfahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Aufgrund der Verletzungsschwere wurde er mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.
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