Sturz mit Mountainbike: Mann (65) schwer verletzt

Ein kurzer Blick zur Seite wurde einem 65-jährigen Mountainbiker am Sonntagvormittag in Außerschmirn in Tirol zum Verhängnis: Er verlor die Kontrolle über sein Bike und stürzte schwer.
Am Sonntag gegen 11.40 Uhr war der Österreicher auf einer Forststraße im Gemeindegebiet von Außerschmirn unterwegs, als er sich offenbar kurz umblickte. Dabei kam es zum folgenschweren Kontrollverlust über sein Mountainbike.
In Innsbrucker Klinik gebracht
Der Mann stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er von der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Am Fahrrad entstand lediglich leichter Sachschaden.
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