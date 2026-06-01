Große Sorgen über die riesige Lagerhaus-Fusion

Versammlungen: Kritische, konstruktive Gespräche

Auch gegen den Vorwurf, dass die Information über die Fusionsidee zu spät gekommen sei, wehrt man sich und legt eine ausgedehnte Kommunikationsübersicht auf vielen Ebenen seit Februar vor. Man habe bereits gegen Jahreswechsel betont, dass eine Fusion geprüft werde. Es hätte in den vergangenen Monate auch viele konstruktive und positive Gespräche bei den zahlreichen Info-Versammlungen gegeben. Nun wisse man, dass man durch die Fusion viele Synergieeffekte nutzen könnte und man in der Größenordnung der benachbarten Lagerhäuser weiterarbeiten könnte. „Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt für die Zusammenlegung“, sind sich Lauter und Haidl sicher.