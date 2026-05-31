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A Long and Painful Struggle After the Accident

A 13-Year Struggle: Marcel Sees Only One Option

Nachrichten
31.05.2026 06:45
Marcel’s wheelchair in his room, where he will also die in the presence of two doctors.
Marcel’s wheelchair in his room, where he will also die in the presence of two doctors.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Conny Bischofberger
Von Conny Bischofberger

A terrible accident. A life in a wheelchair. Extreme pain. Marcel (*) has persevered for 13 years. At the end of April, he reached out to the “Krone.” He will die soon, but before that, he wants to tell his story.

0 Kommentare

“He will take his own life in June. The medical process for this will be initiated at the end of May. Please listen to his story.”

This email from a contact of Marcel’s (name changed by the editors) landed in my inbox at the end of April. Assisted suicide, then, I thought...

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