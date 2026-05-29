“Disturbing”
“Can’t take it anymore!” Eye surgery for biathlon star
Given her recent fabulous season, it’s almost hard to believe, but biathlon superstar Lou Jeanmonnot has actually been plagued by vision problems for a long time—until now: After careful consideration, the French athlete has decided to undergo eye surgery! She said she “couldn’t stand” the contact lenses she had relied on until now...
According to French media reports, the newly crowned overall World Cup champion and three-time medalist at the Winter Olympics in Milan and Cortina underwent laser surgery on Thursday in her hometown of Doubs. The procedure, which typically takes only a few minutes per eye, is said to have gone well, and Jeanmonnot is expected to be back in top form shortly.
Distracting light reflections
What ultimately convinced the 27-year-old Frenchwoman to have her nearsightedness treated surgically is easily explained: As she told “Le Progres,” night races in particular had become a nuisance for her because her contact lenses caused irritating light reflections.
Unsurprisingly, she was a bit worried before the procedure, despite the fact that such operations usually go well. “It’s a bit unsettling; after all, my eyes are my tools of the trade...”
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