Gespräche im März?

Gastronomie-KV: Neue Vorwürfe der Gewerkschaft

Wirtschaft
10.02.2026 14:02
Die KV-Verhandlungen für Gastronomie und Hotellerie liegen derzeit auf Eis.
Die KV-Verhandlungen für Gastronomie und Hotellerie liegen derzeit auf Eis.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach der Aussetzung der Kollektivvertragsverhandlungen für Hotellerie und Gastronomie gehen die Wogen weiter hoch. Während die Arbeitgeberseite die Gespräche wegen „untergriffiger“ Töne der Arbeitnehmervertretung auf Eis gelegt hat, legte die Gewerkschaft vida nun nach.

0 Kommentare

Anstatt der von den Arbeitgebern geforderten Entschuldigung gab es am Dienstag neuerliche Vorwürfe seitens der Gewerkschaft vida.

Gewerkschaft will „redliche Unternehmen“ besser schützen
Die stellvertretende Vorsitzende Olivia Janisch dachte nicht daran, die Kritik zurückzunehmen, und goss zusätzliches Öl ins Feuer. Man müsse Probleme wie Registrierkassenbetrug oder Schwarzgeldzahlungen klar benennen dürfen, wenn dadurch der Sozialstaat geschädigt werde. Die Gewerkschaft pocht weiterhin auf Mechanismen, um „redliche Unternehmen“ besser vor jenen zu schützen, die sich durch illegale Praktiken Wettbewerbsvorteile verschaffen.

Zitat Icon

Man muss Probleme wie Registrierkassenbetrug oder Schwarzgeldzahlungen klar benennen, wenn dadurch der Sozialstaat geschädigt wird.

Olivia Janisch, die stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft vida

Wirtschaftskammer kontert mit „Faktencheck“
Die Fachverbände der Wirtschaftskammer reagierten darauf mit einem umfassenden „Faktencheck“. Die Arbeitgeberseite wirft der Gewerkschaft vor, Einzelfälle zu einem verzerrten Gesamtbild „hochzupauschalisieren“. Die geforderten Schutzmechanismen existierten längst: Die Branche unterliege strengen gesetzlichen Rahmenbedingungen und Kontrollen durch Finanzamt und Arbeitsinspektion. Zudem wies die Kammer die Kritik an der Lohnentwicklung zurück: Laut Statistik Austria seien die Mindestlöhne in Beherbergung und Gastronomie in den letzten vier Jahren um 27,1 Prozent gestiegen und damit stärker als in allen anderen Branchen.

Zitat Icon

Die Gewerkschaft pauschalisiert Einzelfälle zu einem verzerrten Gesamtbild hoch.

Alois Rainer und Georg Imlauer, Obmänner der Fachverbände Gastronomie und Hotellerie

Verhandlungen könnten im März weitergehen
Die Obmänner der Fachverbände Gastronomie und Hotellerie, Alois Rainer und Georg Imlauer, betonten in einer schriftlichen Stellungnahme zwar ihre grundsätzliche Gesprächsbereitschaft. „Voraussetzung ist, dass endlich von pauschalen Unterstellungen gegenüber der Branche Abstand genommen wird“, hieß es jedoch. Solange das nicht geschehe, bleibt man auf dem Pausenknopf. Wann der offizielle Startschuss für die Lohnrunde fällt, bleibt offen – dem Vernehmen nach wird nun ein Termin im März angepeilt.

