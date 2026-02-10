Gastronomie-KV: Neue Vorwürfe der Gewerkschaft

Wirtschaftskammer kontert mit „Faktencheck“

Die Fachverbände der Wirtschaftskammer reagierten darauf mit einem umfassenden „Faktencheck“. Die Arbeitgeberseite wirft der Gewerkschaft vor, Einzelfälle zu einem verzerrten Gesamtbild „hochzupauschalisieren“. Die geforderten Schutzmechanismen existierten längst: Die Branche unterliege strengen gesetzlichen Rahmenbedingungen und Kontrollen durch Finanzamt und Arbeitsinspektion. Zudem wies die Kammer die Kritik an der Lohnentwicklung zurück: Laut Statistik Austria seien die Mindestlöhne in Beherbergung und Gastronomie in den letzten vier Jahren um 27,1 Prozent gestiegen und damit stärker als in allen anderen Branchen.