Gastronomie-KV: Die Fronten sind weiter verhärtet

In einem offenen Brief an die Wirtschaftskammer konterte Hebenstein am Freitag, „dass die von uns transparent gemachten Fakten medienöffentlich waren und bekanntermaßen den Tatsachen entsprechen.“ „Wenn Betriebsmittel direkt in kriminelle Energie investiert werden, um den Sozialstaat zu schädigen, muss man das Kind beim Namen nennen dürfen“, heißt es in dem Brief. Dass die Verhandlungen wegen seinen Aussagen blockiert würden sei befremdlich. Um die Betriebe, die redlich handeln und faire Arbeitsbedingungen bieten, besser hervorzuheben, schlägt Hebenstreit zudem die Einführung eines Gütesiegels vor.