Sarah Jessica Parker bestätigt Gspusi mit Cage

Die 60-Jährige, die mit ihrem Ehemann Matthew Broderick den 22-jährigen James sowie die 16-jährigen Zwillinge Tabitha und Marion hat, spielte in den Anfang der 90er-Jahren an der Seite des heute 61-jährigen Schauspielers in der romantischen Komödie „Honeymoon in Vegas“ mit. Und verriet nun, dass sie mit ihrem Schauspiel-Kollegen während der Dreharbeiten eine kurze Romanze hatte.