Wusste von nichts!

Davis geschockt von „And Just Like That“-Aus

Society International
17.09.2025 16:00
Kristin Davis verriet jetzt, dass sie nicht wusste, dass die Hitserie „And Just Like That ..." enden wird.
Kristin Davis verriet jetzt, dass sie nicht wusste, dass die Hitserie „And Just Like That ...“ enden wird.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Kristin Davis war regelrecht schockiert darüber, dass „And Just Like That ...“ nach nur drei Staffeln im vergangenen Monat abgesetzt wurde. Denn wie sie jetzt verriet, wusste sie nichts vom Serien-Aus!

Bei einem Auftritt in der „Drew Barrymore Show“ offenbarte Davis nun: „Unsere Verpflichtung, die wir miteinander eingegangen waren, betrug drei Jahre, das wussten wir.“

Davis dachte, „dass wir weitermachen“
Dennoch habe sie keinen Moment daran gedacht, dass der beliebte Ableger der Kultserie „Sex And The City“ einfach abgesetzt werden würde. „Aber ich bin einfach davon ausgegangen, dass wir weitermachen würden. So bin ich eben, wisst ihr?“, verriet die Schauspielerin.

Die HBO-Max-Serie erhielt seit ihrem Start 2021 gemischte Kritiken, doch Davis gab nun zu, dass sie „zutiefst traurig“ gewesen sei, als Showrunner Michael Patrick King im August das Ende bekanntgab.

Davis dankte treuen Fans
Die Schauspielerin, die die Rolle der Charlotte York bereits seit dem Start von „Sex and the City“ im Jahr 1998 verkörperte, schrieb nach dem Serien-Aus auf Instagram: „Ich bin zutiefst traurig. Ich liebe unsere gesamte wunderschöne Besetzung und Crew – 400 Künstler, die mit großer Liebe an unserer Serie gearbeitet haben. Und an unsere treuen Fans: Wir lieben euch für immer und ewig.“

„And Just Like That...“ endete mit einem zweiteiligen Finale der dritten Staffel. King erklärte, es sei der richtige Zeitpunkt gewesen, die Serie abzuschließen: „Als ich die letzte Episode von Staffel drei schrieb, wurde mir klar, dass dies ein wunderbarer Moment sein könnte, aufzuhören. Gemeinsam mit Sarah Jessica Parker, Casey Bloys und Sarah Aubrey haben wir beschlossen, die beliebte Serie in diesem Jahr mit einem zweiteiligen Finale zu beenden und die ursprüngliche Episodenanzahl von zehn auf zwölf zu erweitern.“

