Davis geschockt von „And Just Like That“-Aus

„And Just Like That...“ endete mit einem zweiteiligen Finale der dritten Staffel. King erklärte, es sei der richtige Zeitpunkt gewesen, die Serie abzuschließen: „Als ich die letzte Episode von Staffel drei schrieb, wurde mir klar, dass dies ein wunderbarer Moment sein könnte, aufzuhören. Gemeinsam mit Sarah Jessica Parker, Casey Bloys und Sarah Aubrey haben wir beschlossen, die beliebte Serie in diesem Jahr mit einem zweiteiligen Finale zu beenden und die ursprüngliche Episodenanzahl von zehn auf zwölf zu erweitern.“