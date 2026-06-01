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Vikings vs. Rhein Fire: Football-Showdown in Wien

Specials
01.06.2026 00:01
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(Bild: Hannes Jirgal)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Wenn am 6. Juni die Vienna Vikings in der Generali-Arena auf Rhein Fire treffen, erwartet Wien eines der größten Sportevents des Sommers. Zwei der besten Football-Franchises Europas stehen sich in einem mit Spannung erwarteten Showdown gegenüber - ein Duell, das längst internationale Aufmerksamkeit auf sich zieht. 

Wenn am 6. Juni die Vienna Vikings in der Generali-Arena auf Rhein Fire treffen, erwartet Wien eines der größten Sportevents des Sommers. Zwei der besten Football-Franchises Europas stehen sich in einem mit Spannung erwarteten Showdown gegenüber – ein Duell, das längst internationale Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Selbst hoher Besuch aus den USA hat sich angekündigt: Eine Delegation der Seattle Seahawks, amtierender Super-Bowl-Champion, wird live vor Ort sein und sich dieses Football-Highlight nicht entgehen lassen.

Vikings vs. Rhein Fire: Europas Football-Showdown in Wien
Schon vor dem Kickoff wird rund um die Generali-Arena ordentlich Stimmung gemacht. Die große Pregame Area öffnet bereits ab 14 Uhr und bietet alles, was einen perfekten Game Day ausmacht: Mitmach-Stationen, DJ, Catering, Fan-Aktivitäten und exklusive Pop-Up Stores sorgen für echtes American-Football-Feeling mitten in Wien. Egal ob eingefleischter Football-Fan oder Neuling – hier kommt jeder auf seine Kosten.

Wiedersehen mit besonderer Brisanz
Das Spiel selbst verspricht Spannung auf höchstem europäischen Niveau. Die bisherigen Duelle zwischen Wien und Düsseldorf hatten es immer in sich: Drei Mal trafen die beiden Teams in den vergangenen Jahren aufeinander, zwei Siege gingen an Rhein Fire. Genau das wollen die Vienna Vikings jetzt ändern. Das Team rund um Head Coach Chris Calaycay ist bereit für die Revanche und will vor heimischem Publikum ein Statement setzen.

Für zusätzliche Emotionen sorgen gleich drei Spieler der Vikings, die in den vergangenen Jahren noch für Rhein Fire aufliefen: Defensive Back Marloshawn Franklin, Pass Rusher Alejandro Fernandez und Offensive Lineman Nick Wiens treffen auf ihre ehemaligen Teamkollegen – persönliche Geschichten und extra Motivation inklusive.

Hochkarätige Gäste beim „Salute to Service“-Game
Besonders wird dieser Game Day auch durch das erste „Salute to Service“-Game der Saison. Neben zahlreichen Gästen aus Sport und Entertainment werden unter anderem Bundesministerin Klaudia Tanner sowie der US-Botschafter in Österreich Arthur Graham Fisher erwartet. Damit wird der Abend nicht nur sportlich, sondern auch gesellschaftlich zu einem besonderen Ereignis.

Sei Teil des größten Football-Events des Sommers
Die Vienna Vikings stehen seit Jahren für Spitzenfootball, Leidenschaft und eine einzigartige Fankultur. Seit ihrem historischen Meistertitel 2022 haben sich die Wiener endgültig als europäische Top-Adresse etabliert. Wer einmal einen Vikings Game Day live erlebt hat, weiß: Hier treffen Sport, Entertainment und Community auf eine Energie, die man so nur selten spürt.

Vikings vs. Rhein Fire

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