Wenn Künstliche Intelligenz die Filmwelt erobert

Ein Blick zurück ins Jahr 2013. In Ari Folmans Film „The Congress“ reist eine alternde Schauspielerin (Robin Wright) eine „Animationszone“ und lässt sich digitalisieren, was dazu führt, dass die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschmelzen. Die Vision, dass man sich als Mensch für eine virtuelle Kopie scannen lässt, war vor gut zehn Jahren „so weit weg wie ein Marsflug“, wird in der neuen ARTE-Doku „K.I.: Maschinenträume im Film“ erklärt. Nur eine Dekade später gingen Drehbuchautoren in Hollywood auf die Straße, um gegen die zunehmende Nutzung von Künstlicher Intelligenz bei der Erstellung von Drehbüchern zu protestieren – ein aktualisierter, vorerst bis Mai 2026 beschlossener Tarifvertrag hat temporär Ruhe in die Angelegenheit gebracht.