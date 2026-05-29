Alaba: „Wahrscheinlich das fehlende Puzzleteil“

ÖFB-Kapitän David Alaba hat kurz vor WM-Start ein großes Lob an Teamchef Ralf Rangnick verteilt. Der Deutsche sei „wahrscheinlich das fehlende Puzzleteil zur WM-Qualifikation“ gewesen, so Alaba, der sich nun auf seine erste Teilnahme freut.
Die Vorfreude auf die erste WM seit 1998 wächst. Wenige Wochen vor dem Auftakt hat für das ÖFB-Team unter der Leitung von Ralf Rangnick die heiße Phase der Vorbereitung begonnen. Dabei sind die Erwartungen auch im Team selbst durchaus groß.
Dass man sich nun auf das Turnier freuen darf, liegt auch wesentlich an Teamchef Rangnick, wie Kapitän Alaba gegenüber „Sports Illustrated Deutschland“ betont: „Seine Verpflichtung kam genau zum richtigen Zeitpunkt, um unsere Entwicklung weiter voranzutreiben - und war wahrscheinlich das fehlende Puzzleteil zur WM-Qualifikation.“
„Als Familie zusammengewachsen“
Zwar sei schon vor der Ankunft des Fußball-Gurus reichlich Qualität im Kader vorhanden gewesen, so der Routinier, allerdings hätten die letzten Prozente noch gefehlt. Diese habe Rangnick schließlich aus dem Team herausholen können und dieses „fußballerisch, aber auch auf mentaler Ebene weiterentwickelt“.
Was das ÖFB-Team unter der Leitung von Rangnick nun auszeichnet? „Wir sind als Mannschaft zu einer Familie zusammengewachsen“, so Alaba und weiter: „Auch die nötige individuelle Qualität und das spielerische Potenzial, das es braucht, um erfolgreich Fußball zu spielen. Dazu kommt eine sehr gute Mischung aus Führungsspielern, die vorangehen, und jüngeren Spielern, die unseren Weg mitgehen.“
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