Alaba: „Wahrscheinlich das fehlende Puzzleteil“

Was das ÖFB-Team unter der Leitung von Rangnick nun auszeichnet? „Wir sind als Mannschaft zu einer Familie zusammengewachsen“, so Alaba und weiter: „Auch die nötige individuelle Qualität und das spielerische Potenzial, das es braucht, um erfolgreich Fußball zu spielen. Dazu kommt eine sehr gute Mischung aus Führungsspielern, die vorangehen, und jüngeren Spielern, die unseren Weg mitgehen.“