Die Zahl der Spielsüchtigen im Internet steigt

Geringere Einsätze „sehr zu begrüßen“

Wie sind die geplanten Neuerungen in Hinblick auf das Spielsuchtproblem zu betrachten? „Dass etwa die Einsatzhöhe reduziert wird, ist grundsätzlich sehr zu begrüßen“, sagt Monika Lierzer, Leiterin der steirischen Fachstelle für Glücksspielsucht, die vom Gesundheitsfonds finanziert und in Österreich einzigartig ist. Mehr Konkurrenz am Online-Markt „wird auch die Werbung stark anheizen, das ist ein Problem“, sagt Lierzer, sieht in der Liberalisierung zugleich aber auch eine Chance, den illegalen Markt unter Kontrolle zu halten. „Letztlich ist es aber ein Vollzugsproblem. Strikte Kontrolle ist entscheidend.“