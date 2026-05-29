Drei der vier frisch geschlüpften Störche sind tot

Nicht lange hielt die Freude über den gefiederten Nachwuchs in Breitenau. Denn von den vier kleinen Babystörchen sind drei bereits schon wieder weg – vermutlich verhungert. Jetzt hofft man, dass zumindest das letzte Vögelchen überlebt.
Traurige Nachrichten aus Breitenau im Bezirk Neunkirchen: Von den vier Storchenbabys, über die erst vor wenigen Tagen freudig berichtet wurde, lebt mittlerweile nur noch eines. Die anderen drei Jungtiere sind vermutlich verhungert. „Wir haben Anrufe bekommen, dass das Nest leer ist“, erzählt Johann Haslinger vom örtlichen Storchenverein. Ausgerechnet das kleinste Jungtier dürfte überlebt haben. „Weil es einfach weniger Futter gebraucht hat als die größeren“, so seine Vermutung. Ein anderer Feind könne laut Haslinger praktisch ausgeschlossen werden: „Der Storch hat nur den Seeadler als natürlichen Feind.“
Trockenheit sorgt für zu wenig Beutetiere
Viel wahrscheinlicher sei die extreme Trockenheit der vergangenen Wochen in der Region. Würmer, Frösche und andere Beutetiere würden sich wegen der Hitze unter die Erde zurückziehen.
Via Webcam stehen die Störche am Kirchendach unter ständiger Beobachtung – und liefern einen traurigen Anblick. „Wir können sehen, dass die Eltern zwar immer wieder zum Nest zurückkommen, jedoch immer nur mit kleinen Ästen für den Nestbau und leider ohne Futter.“
Die toten Jungtiere werden von den Storcheneltern selbst aus dem Nest entfernt. „Das haben wir leider schon öfter erlebt“, sagt Haslinger.
Störche müssen „Bruterfolg“ haben
Nun ruht alle Hoffnung auf dem letzten verbliebenen Storchenbaby. Denn sollte auch dieses Junge sterben, könnte das Folgen für die Zukunft des Nestes haben. „Wenn die Störche keinen Bruterfolg haben, kommen sie oft nicht mehr zurück“, erklärt Haslinger.
Regen wäre, laut dem Verein, sehr hilfreich für die Vögel. Doch genau dieser ist für die Region rund um Neunkirchen derzeit leider nicht in Sicht. https://storchenverein-breitenau.at/
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