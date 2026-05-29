Drei der vier frisch geschlüpften Störche sind tot

Traurige Nachrichten aus Breitenau im Bezirk Neunkirchen: Von den vier Storchenbabys, über die erst vor wenigen Tagen freudig berichtet wurde, lebt mittlerweile nur noch eines. Die anderen drei Jungtiere sind vermutlich verhungert. „Wir haben Anrufe bekommen, dass das Nest leer ist“, erzählt Johann Haslinger vom örtlichen Storchenverein. Ausgerechnet das kleinste Jungtier dürfte überlebt haben. „Weil es einfach weniger Futter gebraucht hat als die größeren“, so seine Vermutung. Ein anderer Feind könne laut Haslinger praktisch ausgeschlossen werden: „Der Storch hat nur den Seeadler als natürlichen Feind.“