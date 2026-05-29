Österreicher radeln für Kinder in Afrika

Wenn bei uns die Pedale glühen, wächst in der Ferne die Hoffnung. Am 1. Juni startet die Rad-Challenge der Hilfsorganisation SONNE-International. Der Spendenerlös kommt Kindern in Afrika zugute.
„Es ist beeindruckend zu sehen, wie Menschen in Österreich mit jeder Radfahrt Kindern in Malawi Hoffnung schenken. Aus jedem Kilometer wird konkrete Hilfe – und genau das macht diese Aktion so besonders“, schildert der Chef der Hilfsorganisation SONNE-International, Erfried Malle aus Perchtoldsdorf gerührt. Seine am 1. Juni startende Radl-Challenge macht aus Radkilometern echte Zukunftschancen für Kinder im bitterarmen Malawi. Jede auch noch so kurze Strecke lindert also die Not jener, die oft mit leeren Händen ins Leben starten müssen.
Ob Arbeitsweg, Familienausflug oder sportliche Trainingseinheit – alle Speichenumdrehungen zählen. 350 Kinder erhalten dadurch Zugang zu Schule, Uniformen und Lernmaterialien. Gleichzeitig entstehen sichere Sportflächen, Selbstverteidigungskurse stärken Mädchen im Alltag. Ein emotionales Zeichen der Solidarität setzt Extremsportler Philipp Kaider. Während er erneut beim Race Across America antritt, sammelt jeder seiner Meilen Spenden für Kinder, die oft nicht einmal einen sicheren Schulweg haben. Malle: „Das Glühen der Pedale für diesen guten Zweck zeigt eindrucksvoll – manchmal kann ein Rad mehr bewegen als viele große Worte!“
Mitmachen bei der Rad-Challenge: Hier
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.