Österreicher radeln für Kinder in Afrika

„Es ist beeindruckend zu sehen, wie Menschen in Österreich mit jeder Radfahrt Kindern in Malawi Hoffnung schenken. Aus jedem Kilometer wird konkrete Hilfe – und genau das macht diese Aktion so besonders“, schildert der Chef der Hilfsorganisation SONNE-International, Erfried Malle aus Perchtoldsdorf gerührt. Seine am 1. Juni startende Radl-Challenge macht aus Radkilometern echte Zukunftschancen für Kinder im bitterarmen Malawi. Jede auch noch so kurze Strecke lindert also die Not jener, die oft mit leeren Händen ins Leben starten müssen.