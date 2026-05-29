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Luxus-Ping-Pong?

Keine 60.000 Euro für neue Tischtennis-Tische

Niederösterreich
29.05.2026 06:00
Bürgermeister Christian Samwald ist stolz auf die neuen Spielgeräte im „Blub“. Neben zwei neuen ...
Bürgermeister Christian Samwald ist stolz auf die neuen Spielgeräte im „Blub“. Neben zwei neuen Tischtennistischen gibt es noch einen Pickleballplatz und einen Basketballplatz sowie Boccia, Fußball und Volleyball. Sportgeräte dazu kann man sich gratis ausborgen.(Bild: Doris Seebacher)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Die FPÖ behauptete, die zwei neuen Tischtennistische im Ternitzer Freibad hätten (inklusive Fundament) 60.000 Euro gekostet. Der Bürgermeister kontert verärgert, denn die wahren Kosten lagen bei 3.200 Euro. 

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Vorige Woche feierte man in Ternitz, Bezirk Neunkirchen, große Eröffnung der neuen Sportanlage rund um den viel kritisierten Zehn-Meter-Sprungturm im Freibad „Blub“. Bürgermeister Christian Samwald und sein Vize Peter Spicker freuten sich – zu Recht – über das gelungene Projekt mit Pickleball- und Basketballplatz, Kletterwand und zwei nagelneuen Tischtennis-Tischen. Genau diese beiden Tische stießen den Freiheitlichen aber sauer auf. Denn laut FPÖ-Gemeinderat Martin Kurz hätten allein die beiden Tische samt Fundament 60.000 Euro verschlungen.

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„Stimmt so nicht“, ärgert sich Samwald, der in den letzten Tagen immer wieder auf die hohen Kosten angesprochen wurde. „Beide Tische kosteten 3200 Euro. Für die Gerätschaften insgesamt haben wir 60.000 Euro ausgegeben“.

„Und der Beschluss dazu fiel einstimmig im Gemeinderat“ so Spicker. Alle Sportangebote inklusive Ausrüstung können von den Besuchern gratis genutzt werden, und das auch noch nach Ende der Badesaison bis Ende Oktober.  

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