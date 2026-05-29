Keine 60.000 Euro für neue Tischtennis-Tische

Vorige Woche feierte man in Ternitz, Bezirk Neunkirchen, große Eröffnung der neuen Sportanlage rund um den viel kritisierten Zehn-Meter-Sprungturm im Freibad „Blub“. Bürgermeister Christian Samwald und sein Vize Peter Spicker freuten sich – zu Recht – über das gelungene Projekt mit Pickleball- und Basketballplatz, Kletterwand und zwei nagelneuen Tischtennis-Tischen. Genau diese beiden Tische stießen den Freiheitlichen aber sauer auf. Denn laut FPÖ-Gemeinderat Martin Kurz hätten allein die beiden Tische samt Fundament 60.000 Euro verschlungen.