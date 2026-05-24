„Kompromisslösung“ im Freibad wurde nun eröffnet

FPÖ-Kritik um Sicherheit – Jugendliche feiern Partys auf Turm

Ganz verstummt ist die Kritik jedoch nicht. Die FPÖ äußert vor allem Sicherheitsbedenken. Gemeinderat Martin Kurz warnt davor, dass Jugendliche trotz Absperrung problemlos auf den Turm gelangen könnten. „Von Nachbarn wissen wir, dass in der Nacht immer wieder Jugendliche auf den 10-Meterturm steigen und dort oben Partys feiern“, sagt er.

Auch die Kosten stoßen ihm sauer auf. „Alleine die zwei Tischtennistische samt Fundament kosteten 60.000 Euro“.