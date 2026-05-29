Mit Würfelglück durch den Schulstress

20 Euro pro Spiel

„Ich habe immer schon gerne Brettspiele wie DKT oder Monopoly gespielt“, erzählt sie. „Dass Helene in so kurzer Zeit ein Spiel gestalten konnte, hat uns zum Staunen gebracht“, freut sich Mama Katharina Schroll. Wer die Lehrer vom Gymnasium persönlich gut kennt, könne beim Spiel immer wieder schmunzeln: „Und das mit der verschlafenen Schularbeit ist wirklich passiert – aber nicht mir!“, gesteht Helene. Den Reinerlös möchte sie an das St. Anna Kinderspital spenden. Das Spiel ist weiterhin erhältlich in Melk in der Bäckerei Teufner und bei der jungen Künstlerin selbst.