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Brettspiel erfunden

Mit Würfelglück durch den Schulstress

Niederösterreich
29.05.2026 14:00
Selbst gezeichnet und gestaltet: das Spiel, das sich Helene vor einem halben Jahr noch ...
Selbst gezeichnet und gestaltet: das Spiel, das sich Helene vor einem halben Jahr noch ausgedacht hat, gibt es jetzt druckfrisch zu kaufen.(Bild: zVf)
Porträt von Anna Kindlmann
Von Anna Kindlmann

Die 14-jährige Helene Schroll hat den Alltag aus dem Stiftsgymnasium Melk in ein Brettspiel verwandelt. Schon 300 Stück hat sie davon verkauft – und auch für den Gewinn hat sie schon eine Idee.

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Ein Schüler verschläft seinen Wecker und kommt viel zu spät zur Schularbeit – im echten Stiftsgymnasium Melk würde das dem Lehrer wohl weniger gefallen. Beim neuen Brettspiel von Helene Schroll bekommt man dafür 20 Punkte abgezogen. Die erst 14-jährige Schülerin besucht selbst das Melker Gymnasium und ist stolz auf ihr eigens kreiertes Spiel „STG Challenge“.

Aus Langeweile fing Helene vergangenen Herbst an, mit Bleistift auf einer leeren Kartonschachtel zu zeichnen. Die Schülerin wollte den Schulalltag mit all seinen Facetten zu einem Brettspiel machen. Vergessene Hausübungen oder verschlafene Schularbeiten führen zu Punkteabzügen, während man durch gewonnene Wettbewerbe oder freiwillige Stundenwiederholungen Zusatzpunkte erhält.

Im Spiel ist man mit Schulalltags-Situationen konfrontiert wie vergessene Hausübungen.
Im Spiel ist man mit Schulalltags-Situationen konfrontiert wie vergessene Hausübungen.(Bild: zVf)

20 Euro pro Spiel 
„Ich habe immer schon gerne Brettspiele wie DKT oder Monopoly gespielt“, erzählt sie. „Dass Helene in so kurzer Zeit ein Spiel gestalten konnte, hat uns zum Staunen gebracht“, freut sich Mama Katharina Schroll. Wer die Lehrer vom Gymnasium persönlich gut kennt, könne beim Spiel immer wieder schmunzeln: „Und das mit der verschlafenen Schularbeit ist wirklich passiert – aber nicht mir!“, gesteht Helene. Den Reinerlös möchte sie an das St. Anna Kinderspital spenden. Das Spiel ist weiterhin erhältlich in Melk in der Bäckerei Teufner und bei der jungen Künstlerin selbst.

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