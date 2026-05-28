Mann löschte Brand in Wohnung und ging schlafen

Kurioser Zwischenfall in der Nacht auf Donnerstag in Innsbruck! Ein Einheimischer (43) löschte in seiner Tür einen Brand und legte sich daraufhin ins Bett. Ein Nachbar machte ihn am nächsten Morgen auf das verrauchte Treppenhaus aufmerksam.
Ein 43-jähriger Einheimischer aus Innsbruck sorgte in einem Wohngebäude für Aufsehen. Der Mann bemerkte an der Innentür seiner Wohnung einen Brand und löschte diesen. Da das Feuer gegen 1 Uhr ausgebrochen war, legte er sich daraufhin ins Bett, ohne sich weiter Gedanken um die Brandursache zu machen.
Am Donnerstagvormittag wurde der Mann von Nachbarn auf das verrauchte Treppenhaus und die verbrannte Außenseite seiner Wohnungstür aufmerksam gemacht. „Die durchgeführte Brandursachenermittlung ergab, dass der Brand mit hoher Wahrscheinlichkeit durch eine brennbare Flüssigkeit vor der Wohnungstür ausgelöst wurde“, schildert die Polizei.
Der Brand sei von selbst erloschen. Der Schaden beläuft sich auf einige Tausend Euro.
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