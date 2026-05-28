Mann löschte Brand in Wohnung und ging schlafen

Ein 43-jähriger Einheimischer aus Innsbruck sorgte in einem Wohngebäude für Aufsehen. Der Mann bemerkte an der Innentür seiner Wohnung einen Brand und löschte diesen. Da das Feuer gegen 1 Uhr ausgebrochen war, legte er sich daraufhin ins Bett, ohne sich weiter Gedanken um die Brandursache zu machen.