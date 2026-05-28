Bad-Neubauten hängen noch in der Warteschleife

Wichtigste Ergebnisse der Sitzung im Innsbrucker Landhaus: Das Aubad in Fieberbrunn und die Alpentherme Ehrenberg wurden laut den Richtlinien als „förderungswürdig“ eingestuft und saniert. Die finale Zustimmung erfolgt durch die Landesregierung.

Präsentiert wurden fünf weitere Bäder-Projekte, jeder Bewerber hatte dazu etwa zehn Minuten Zeit.