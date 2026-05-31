Eine Galerie der Grausamkeiten gegen Frauen

Wer als Frau mit offenen Augen und Ohren durchs Leben geht, kann die Schlagzeilen nicht übersehen: 13 Frauen, die alleine in diesem Jahr von einem Mann umgebracht wurden. Gisèle Pelicot, betäubt und vergewaltigt von Dutzenden Männern. Kein Wunder, dass Jula Zangger – wie so viele andere – kein „chill girl“ mehr sein will, das alles erträgt. Die weibliche Wut packt sie. Sie schlüpft in die Rolle von Feminismus-Influencerin Tara-Louise Wittwer und zertrümmert einen Tisch.