Michelin baut 1500 Stellen ab, schließt Standorte

Stellenstreichungen „falsch“

Die deutsche IG BCE will die Stellenstreichungen und Werksschließungen „nicht so einfach akzeptieren“. Diese seien falsch. „Michelin will allein den Profit maximieren und lässt dafür hochengagierte und hoch qualifizierte Beschäftigte fallen“, sagte der Konzernbetreuer der Gewerkschaft, Matthias Hille. „Wir geben die Standorte nicht auf und werden weiter an Alternativkonzepten arbeiten.“