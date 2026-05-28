Patient in the hospital
Ebola alert in Upper Austria following return from Africa
A person who returned from Uganda in Africa just a few days ago has exhibited symptoms indicative of the disease. Although an initial test came back negative, the patient remains under observation.
A press release from the Provincial Health Directorate states: “Yesterday, a person from the Urfahr-Umgebung district was admitted to the hospital for inpatient evaluation due to symptoms of illness. Since the person returned from Uganda on Monday—a country currently affected by the ongoing Ebola outbreak—they were isolated and treated in accordance with medical guidelines.”
Further testing required
However, an initial blood sample showed no evidence of an Ebola infection. Since this preliminary finding must still be confirmed by a second sample, the affected person must remain in isolated hospital care for the time being, the statement continues.
Transport to Vienna
On Thursday evening, contact tracing was also initiated. According to the attending physicians, the person’s condition is considered stable. The person will be transferred to a specialized clinic in Vienna via infectious disease transport within the next few hours.
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