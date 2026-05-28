Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Patient in the hospital

Ebola alert in Upper Austria following return from Africa

Nachrichten
28.05.2026 11:22
An Ebola outbreak is currently raging in Africa. Now there is also a first suspected case in ...
An Ebola outbreak is currently raging in Africa. Now there is also a first suspected case in Upper Austria. (Stock image)(Bild: EPA/MARIE JEANNE MUNYERENKANA)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

A person who returned from Uganda in Africa just a few days ago has exhibited symptoms indicative of the disease. Although an initial test came back negative, the patient remains under observation.

0 Kommentare

A press release from the Provincial Health Directorate states: “Yesterday, a person from the Urfahr-Umgebung district was admitted to the hospital for inpatient evaluation due to symptoms of illness. Since the person returned from Uganda on Monday—a country currently affected by the ongoing Ebola outbreak—they were isolated and treated in accordance with medical guidelines.”

Further testing required
However, an initial blood sample showed no evidence of an Ebola infection. Since this preliminary finding must still be confirmed by a second sample, the affected person must remain in isolated hospital care for the time being, the statement continues.

An Ebola outbreak is currently raging in Africa. Now there is also a first suspected case in ...
An Ebola outbreak is currently raging in Africa. Now there is also a first suspected case in Upper Austria. (Symbolic image)(Bild: EPA/MARIE JEANNE MUNYERENKANA)

Transport to Vienna
On Thursday evening, contact tracing was also initiated. According to the attending physicians, the person’s condition is considered stable. The person will be transferred to a specialized clinic in Vienna via infectious disease transport within the next few hours.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Nachrichten
28.05.2026 11:22
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf