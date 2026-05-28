Junger Motorradlenker überschlug sich im Acker

In der Gemeinde Eichkögl (Steiermark) ist am Mittwochabend ein 28-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals.
Der Südoststeirer fuhr am Mittwoch gegen 20 Uhr von Studenzen in Richtung Erbersdorf, einem Ortsteil von Eichkögl. Kurz vor der Ortseinfahrt kam der Mann (28) von der Straße ab – wahrscheinlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit, schreibt die Polizei. Sein Bike überschlug sich im angrenzenden Acker mehrmals, der Lenker blieb dort schwer verletzt liegen.
Passanten und Anrainer eilten zu dem Schwerverletzten, um Erste Hilfe zu leisten. Sie setzten die Rettungskette in Gang. Der Notarzt versorgte den Biker zuerst, bevor man ihn mit dem Rettungshubschrauber zur Universitätsklinik in Graz flog.
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