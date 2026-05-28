Junger Motorradlenker überschlug sich im Acker

Der Südoststeirer fuhr am Mittwoch gegen 20 Uhr von Studenzen in Richtung Erbersdorf, einem Ortsteil von Eichkögl. Kurz vor der Ortseinfahrt kam der Mann (28) von der Straße ab – wahrscheinlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit, schreibt die Polizei. Sein Bike überschlug sich im angrenzenden Acker mehrmals, der Lenker blieb dort schwer verletzt liegen.