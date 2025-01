Bei Bike-Downhill an der Leine: Hund kollabierte

Zahlreiche Preise und Auszeichnungen heimste der Angeklagte als Naturwissenschaftler in Innsbruck ein. In diesem Fall schien es aber am sprichwörtlichen Hausverstand gefehlt zu haben: Mit dem angeleinten Hund, den der Mann als einen „über alles geliebten Familienhund“ beschrieb, war er mit seinem E-Bike auf dem bekannten Downhill-Trail von der Innsbrucker Hungerburg unterwegs in Richtung Innenstadt. Dort sei der Vierbeiner – laut Anklage – dem völligen Kollaps nahe gewesen. Ein Zeuge hatte Alarm geschlagen.