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Mit den Discokillers

Kult-Konzert wird wiederholt: Jazz-Gitti in Aussee

Steiermark
28.05.2026 07:00
Nostalgischer Blick zurück ins Jahr 1989: Jazz Gitti mit den Discokillers bei ihrem Auftritt ...
Nostalgischer Blick zurück ins Jahr 1989: Jazz Gitti mit den Discokillers bei ihrem Auftritt beim Altausseer Seerock.(Bild: KIK)
Porträt von Jakob Traby
Von Jakob Traby

Nach fast 40 Jahren tritt Jazz Gitti wieder mit den Discokillers im Ausseerland auf – das gibt es sonst nur am Wiener Donauinselfest. Erinnerungen an ein kultiges-Konzert vor fast 40 Jahren werden wach. 

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„Ich bin ein schräger Vogel! Trotzdem sind die Leute mir treu. Wenn ich mit meiner Wenigkeit einem Menschen ein Lächeln auf die Lippen zaubern kann, na ist das nicht schön?“ Diese wenigen Sätze aus dem großen „Krone“-Interview mit Jazz Gitti zu ihrem 80. Geburtstag vor zwei Wochen zeigen die Lebensfreude, mit der die Künstlerin nach wie vor das Publikum begeistert.

Nun kommt es zu einem kultigen Auftritt in der Steiermark, genauer gesagt in Bad Aussee: Im dortigen Kurhaus wird sie am Freitag, 5. Juni, mit den Discokillers, ihrer einstigen Band, auftreten. Eine Wiedervereinigung, die nur zweimal zu erleben ist – am großen Wiener Donauinselfest und eben im Ausseerland.

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„Jazz Gitti ist unserer Region sehr verbunden“, erzählt Kulturmanager Hans Fuchs. Er hat schon vor knapp 40 Jahren einen Auftritt beim Altausseer Seerock organisiert, „4000 Besucher sind damals gekommen“. Die Veranstaltungsserie lockte einst auch Größen wie Ostbahn Kurti und Hubert von Goisern an. Auch eine Gondelfahrt auf den Loser und eine Dampfschifffahrt sind mit der ewig jungen Gitti geplant. 

Karten für das Konzert am 5. Juni sind unter kultur.ausseerland.at sowie  unter der Nummer 0664/412 14 57 erhältlich.

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