Kult-Konzert wird wiederholt: Jazz-Gitti in Aussee

„Ich bin ein schräger Vogel! Trotzdem sind die Leute mir treu. Wenn ich mit meiner Wenigkeit einem Menschen ein Lächeln auf die Lippen zaubern kann, na ist das nicht schön?“ Diese wenigen Sätze aus dem großen „Krone“-Interview mit Jazz Gitti zu ihrem 80. Geburtstag vor zwei Wochen zeigen die Lebensfreude, mit der die Künstlerin nach wie vor das Publikum begeistert.