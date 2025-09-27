Jazz Gitti: „Mit 79 auf die 1? Bin überwältigt“

Mit 79 Jahren zeigt sie, dass es keine „alte Eisen“ gibt. Denn sie verweist in den iTunes-Charts Giganten wie Ed Sheeran auf die Plätze hinter sich. Sie liegt auf Platz 1! „Ich bin total überwältigt“, lässt sie uns wissen. Und wir glauben der Frau jedes Wort. Bei so viel Authentizität muss man gar kein Fußball-Freund sein, um Gitti-Fan zu sein.