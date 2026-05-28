Wieder sehen bedeutet endlich wieder leben

Eine tägliche Herausforderung

Für viele Betroffene wurde selbst das zur täglichen Herausforderung. Doch jetzt wird im Weinviertel eine neuartige Therapie angeboten, die diese Belastung drastisch reduziert. Herzstück: ein winziges Kunststoffröhrchen, kaum größer als ein Reiskorn. Es wird in einem hoch spezialisierten Eingriff in die Augenwand eingesetzt und dient als dauerhaftes Medikamenten-Reservoir.