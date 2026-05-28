Wieder sehen bedeutet endlich wieder leben

Mit einer international aufsehenerregenden Behandlung schenkt das Team um Toparzt Dr. Sebastian Waldstein im Klinikum Mistelbach (NÖ) Patienten neue Sehwunder bei Netzhauterkrankungen.
Monat für Monat eine Spritze direkt ins Auge – für viele Menschen mit Netzhauterkrankungen war das bisher Realität. Zwölfmal im Jahr Hoffnung, Angst und Schmerzen. Lesen, Gesichter erkennen oder einfach den Sonnenaufgang genießen?
Eine tägliche Herausforderung
Für viele Betroffene wurde selbst das zur täglichen Herausforderung. Doch jetzt wird im Weinviertel eine neuartige Therapie angeboten, die diese Belastung drastisch reduziert. Herzstück: ein winziges Kunststoffröhrchen, kaum größer als ein Reiskorn. Es wird in einem hoch spezialisierten Eingriff in die Augenwand eingesetzt und dient als dauerhaftes Medikamenten-Reservoir.
„Damit sind nur noch ein bis zwei ambulante Nachfüllungen notwendig. Für die Betroffenen bedeutet das weit mehr als medizinischen Fortschritt, nämlich Freiheit, weniger Schmerzen, weniger Angsttermine und vor allem mehr Lebensqualität“, versichert Dr. Waldstein. Besonders bemerkenswert: Mistelbach gilt weltweit als Vorreiter.
Für viele Patienten wie Manfred Sch. (83) aus Gaweinstal das größte Geschenk überhaupt: den klaren Blick zurück ins Leben. „Ich sehe die Welt wieder mit anderen Augen“, so der überglückliche Patient.
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