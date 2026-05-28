Echtes Fußballfieber auch beim Team-Darts

Wetterunabhängig und kostenloser Eintritt

Weitere Vorteile: Das Wetter spielt absolut keine Rolle und der Eintritt zum Public Viewing ist frei! Ebenso kostenlos ist die An- und Abreise auf den Linien der Innsbrucker Verkehrsbetriebe (IVB) – und zwar für alle Fußballhungrige, die eine Fanbekleidung tragen!