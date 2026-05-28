Echtes Fußballfieber auch beim Team-Darts

Insgesamt 44 WM-Partien werden beim Public Viewing in der Innsbrucker TIWAG Arena live übertragen. Auch abseits davon ist so einiges geboten – zum Beispiel ein Fußball-Darts-Team-Turnier. Jetzt anmelden!
Von 11. Juni bis 19. Juli kämpfen 48 Fußball-Nationalmannschaften in Nordamerika um den begehrten Weltmeister-Titel. Westösterreichs größtes Indoor-Public-Viewing in Innsbruck wird von der Olympiaworld veranstaltet, sie hat sich dafür die „Krone“ als Print-Hauptmedienpartner mit an Bord geholt.
Auf dem Medienwürfel in der Innsbrucker TIWAG Arena werden alle Spiele mit Spielbeginn zwischen 18 und 22 Uhr übertragen, an Samstagen gibt’s zusätzlich vereinzelt „Late Night-Specials“ mit Spielbeginn um 23 Uhr. Die vier HD LED-Walls des Würfels und die neu aufgerüsteten Lautsprecher sorgen für eine echte Stadionatmosphäre.
Wetterunabhängig und kostenloser Eintritt
Weitere Vorteile: Das Wetter spielt absolut keine Rolle und der Eintritt zum Public Viewing ist frei! Ebenso kostenlos ist die An- und Abreise auf den Linien der Innsbrucker Verkehrsbetriebe (IVB) – und zwar für alle Fußballhungrige, die eine Fanbekleidung tragen!
Bei Team-Turnier viele coole Preise gewinnen
Auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm soll viele Besucherinnen und Besucher anlocken. So gibt’s beispielsweise diverse Livekonzerte, Mottotage der lokalen Sportvereine, Interviews, Rollerdiscos und Mitmach-Aktionen wie ein Fußball-Darts-Team-Turnier.
Wie sieht Letzteres konkret aus? Es kombiniert die Regeln des klassischen Dartspielens mit dem sportlichen Element des Elfmeterschießens. In den Spielpausen geht’s zur Sache, am Ende wird ein Champion gekürt.
An diesen Tagen wird Fußball-Darts gespielt
An folgenden Spieltagen wird das Turnier abgehalten: Mittwoch, 17. Juni, von 21 bis 22 Uhr; Dienstag, 23. Juni, von 21 bis 22 Uhr; Mittwoch, 1. Juli, von 21 bis 22 Uhr: Dienstag, 7. Juli, von 21 bis 22 Uhr; mögliche Finaltermine: 14./15. Juli, 20 bis 21 Uhr.
Jene, die zu allen genannten Terminen Zeit haben und Teil eines Teams von zwei bis vier Fußball-Darts-Talenten sind, müssen sich bis 7. Juni 2026 anmelden. Auf die Gewinner warten coole Preise – zum Beispiel Tickets für Veranstaltungen in der Olympiaworld.
Das Anmeldeformular und alle Details zur Vorgehensweise gibt es hier:
https://www.olympiaworld.at/events-tickets/public-viewing-fussball-wm-2026/
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