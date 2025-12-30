100 Menschen evakuiert
Gondeln krachten gegen Berg- und Talstation
In den italienischen Alpen ist es zu einem schweren Unfall gekommen: Mit enormer Geschwindigkeit prallte eine Kabine gegen die Barriere der Bergstation und eine weitere gegen die Talstation.
Ausnahmestimmung herrscht in einem Skigebiet nahe der Gemeinde Macugnaga: In jener Gondel, die mit voller Wucht gegen die Bergstation gekracht ist, wurden drei der 15 Insassen verletzt, im Tal die Gondelbedienung, heißt es vonseiten der italienischen Feuerwehr.
Mehrere Stunden lang mussten demnach um die 100 Personen, darunter einige Kinder, in circa 2800 Metern Höhe ausharren, bis sie schließlich mit Hubschraubern evakuiert werden konnten. Lebensgefahr bestand allerdings keine.
Hier sehen Sie die Rettungsaktion:
Hier werden die Betroffenen ins Tal gebracht:
Technisches Problem
Die Seilbahn war im Jahr 1962 errichtet und Anfang 2023 einer umfassenden Modernisierung unterzogen worden, wobei es unter anderem zu einem Tausch der Kabinen und Motoren kam. Der Geschäftsführer des Unternehmens, das die Seilbahn betreibt, sprach von einem technischen Problem.
„Nach den ersten Informationen hat die Anlage beim Einfahren in die Station nicht ordnungsgemäß abgebremst und ist gegen das Stationsgeländer geprallt“, schilderte Filippo Besozzi der italienischen Nachrichtenagentur ANSA.
