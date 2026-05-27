Der „fette Mönch“ ist jetzt auch in Graz gelandet

Neue Gastro-Kette in Graz: Die Wiener Fat Monk-Truppe, die sich auf gesunde Bowls (Schüsselgerichte) spezialisiert hat, hat am Grieskai ihren ersten Standort in der Steiermark eröffnet.
Seit der Gründung 2018 in Wien ist Fat Monk ordentlich gewachsen. Mittlerweile hält man bei 13 Standorten in Österreich und Deutschland. Am Mittwoch wurde Nummer 14 eröffnet. Am Grieskai eröffnete der „Fette Mönch“ (so die deutsche Übersetzung) nun sein erstes Lokal in der Steiermark. Die rot-weiß-rote Bowl-Marke ist damit schon elfmal in Österreich vertreten.
„Graz ist für uns ein idealer Markt: jung, urban und offen für moderne Food-Konzepte sowie geprägt von einer lebendigen Gastronomiekultur. Wir sehen hier großes Potenzial für die weitere Entwicklung der Marke“, sagt Geschäftsführer Philipp Zinggl. Hinter dem Konzept stehen gesunde Bowls (also Schüsseln), vegan, vegetarisch oder mit Fleisch – man verbindet internationale Trends mit regionalen Zutaten. Über die Fat Monk App kann man das Essen vorbestellen und kontaktlos zahlen.
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