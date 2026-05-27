Der „fette Mönch“ ist jetzt auch in Graz gelandet

„Graz ist für uns ein idealer Markt: jung, urban und offen für moderne Food-Konzepte sowie geprägt von einer lebendigen Gastronomiekultur. Wir sehen hier großes Potenzial für die weitere Entwicklung der Marke“, sagt Geschäftsführer Philipp Zinggl. Hinter dem Konzept stehen gesunde Bowls (also Schüsseln), vegan, vegetarisch oder mit Fleisch – man verbindet internationale Trends mit regionalen Zutaten. Über die Fat Monk App kann man das Essen vorbestellen und kontaktlos zahlen.