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At age 33

“Thank you, soccer!” Former ÖFB national team player retires

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27.05.2026 11:21
Marco Djuricin (right) is ending his career.
Marco Djuricin (right) is ending his career.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

A local professional soccer player says goodbye! Marco Djuricin has ended his active career effective immediately. The former Austrian national team player bid farewell to soccer with emotional words.

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The 33-year-old announced the end of his career on Instagram on Friday. Just two weeks ago, the striker had narrowly missed promotion to the Bundesliga with SKN St. Pölten. “I have 16 incredible years as a pro behind me—a journey full of unforgettable moments that has taken me to many different countries and cities,” Djuricin wrote in his farewell post.

53 appearances for Austria
During his career, the two-time ÖFB national team player played for a total of 15 clubs in seven different countries. He made the most appearances for Wiener Austria, for whom he played a total of 53 times.

Marco Djuricin
Marco Djuricin(Bild: Mario Urbantschitsch)

But Djuricin will miss not only the sport itself, but above all the small moments of everyday life in soccer: “What will I miss the most? The locker room—no matter where, it was always a magical place. The smell of freshly mowed grass. And that special feeling when you walk into a sold-out stadium.”

In March 2015, Marco Djuricin was called up to the senior national team for the first time by ...
In March 2015, Marco Djuricin was called up to the senior national team for the first time by head coach Marcel Koller. He made his debut on March 27, 2015, in the European Championship qualifier against Liechtenstein.(Bild: GEPA)

In closing, the 33-year-old wrote: “Thank you, soccer. You’ve given me everything and made my childhood dream come true. Yours, Marco—goodbye!” 

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