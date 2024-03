RAF-Terror: Klette soll Garweg noch gewarnt haben

Demos für Linksterroristen

Derzeit solidarisiert sich in Deutschland ein Teil der Bevölkerung mit den drei mutmaßlichen Linksterroristen. Nach einer umstrittenen Demonstration für untergetauchte und inhaftierte RAF-Mitglieder in Berlin mit etwa 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmern hat eine Gruppe für Sonntag eine weitere Kundgebung in Vechta angekündigt – das Motto „Solidarität mit Daniela.“ Klette sitzt nach Angaben des Organisationsteams im Frauengefängnis in Vechta.