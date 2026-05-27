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More expensive in Austria

Chamber of Labor uncovers price madness in supermarkets once again

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27.05.2026 07:00
The AK has once again compared food prices in Austria and Germany—and is now sounding the alarm ...
The AK has once again compared food prices in Austria and Germany—and is now sounding the alarm once more.(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Traveling abroad to shop because it’s cheaper there? It might be worth it. A new price survey by the Tyrolean Chamber of Labor shows: The “Austria premium” lives on—and is hitting consumers hard. The same item is, on average, nearly 26 percent more expensive here than in Germany.

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Particularly bitter: Even local classics like Almdudler or Red Bull are often significantly cheaper across the border. “There is no logical argument for such high price differences,” rants AK Tyrol President Erwin Zangerl, calling for more transparency along the supply chain.

The figures from the latest AK survey are striking: A basket of 54 identical branded items cost an average of 243.99 euros in Austria, compared to just 194.49 euros in Germany—a difference of 25.45 percent.

Zitat Icon

The Austrian price premium is actually a clear violation of competition law.

AK-Tirol-Präsident Erwin Zangerl

Bild: Christof Birbaumer

Price difference of up to 189 percent for chips
The difference was particularly stark for the popular Crunchips: “Lorenz Crunchips Paprika” cost 2.89 euros in Austria, while in Germany the same package was available for just 1 euro—an incredible difference of 189 percent!

43 of the 54 products examined were more expensive here, while only six were cheaper. Even the most expensive shopping basket in Germany was still cheaper than the cheapest one in Austria.

For years, retailers have cited higher wages, a denser network of stores, and transportation costs. For Zangerl, however, these arguments no longer hold water: “The fact that competition in Austria is far too low in the energy and food sectors further exacerbates the situation.”

This article has been automatically translated,
read the original article here.

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