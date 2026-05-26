Hours after the crash
Massive traffic jam on A4 following truck accident continues
A serious rear-end collision involving three trucks caused miles-long traffic jams on the A4 highway in Lower Austria on Tuesday afternoon. According to the ÖAMTC, the highway remains partially closed in the direction of Vienna following the crash, as traffic was still backed up for several miles between Fischamend and the Schwechat interchange in the direction of Vienna shortly before 5 p.m.
The emergency medical helicopter “Christophorus 9” and an intensive care transport helicopter (ITH) were also called to the scene at noon. The A4 had to be closed in the area between Fischamend and Vienna-Schwechat Airport in the district of Bruck an der Leitha, ÖAMTC spokesperson Marc Römer reported.
Hundreds of beverage cans scattered
Although the large-scale operation in the area of the Schwechat airport exit has already concluded, the impact on traffic remains severely noticeable even hours later. Since midday, traffic has continued to back up for miles on the A4. The airport area, as well as the access roads toward Simmering and Vienna city center, remain particularly affected.
According to Ö3 Traffic Service, hundreds of scattered beverage cans—which were strewn across the roadway following the serious accident—have caused additional chaos. The cargo has since been recovered, and a fire department recovery crane was also deployed.
In addition to the ongoing cleanup efforts, this is due to several simultaneous construction sites and lane closures along the route. Drivers are advised to take a wide detour: A detour is possible via the B9, for example, but traffic is also moving slowly there this afternoon.
Truck driver trapped in vehicle
According to police spokesperson Stefan Loidl, the closure of the A4 toward Vienna began around 11:50 a.m. According to him, a truck driver is believed to have been trapped in the vehicle. No detailed information on injuries was available at this time.
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