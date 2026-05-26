Withdrawal from Austria
Pizza giant Domino’s is shutting down all its locations
The US chain has unexpectedly announced the closure of all its restaurants in Austria. Pizza fans need to act fast—because starting in June, the ovens will stay cold...
After nearly nine years, it’s over, American pizza giant Domino’s announced on Tuesday. “Unfortunately, we have to tell you that all the pizzas have been eaten,” reads the letter addressed to “fans” of the U.S. chain.
The pizza empire will permanently close all ten locations in Vienna on May 31, 2026. “Until then, we’ll continue to be here for you as usual. Thank you for your support, your orders, and all the shared pizza moments over the past few years,” the statement continued.
Success failed to materialize
The chain entered the market in November 2017 with big ambitions. The first location opened in Vienna-Floridsdorf on Angerer Straße, operated by local franchise partner Daufood Austria GmbH.
In the following years, the chain expanded to a total of ten locations, including in Favoriten and at Kagraner Platz, but remained exclusively within the federal capital.
But success apparently failed to materialize—even a daily “Happy Hour” wasn’t enough to establish a lasting presence. Plans to expand into other federal states were abandoned, which already pointed to business difficulties.
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