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Graves Desecrated Again

Grave robbers continue to wreak havoc in Lower Austria

Nachrichten
26.05.2026 15:00
The grave robbers had previously left tool marks in Großweikersdorf, among other places. Now ...
The grave robbers had previously left tool marks in Großweikersdorf, among other places. Now they have struck in Lengenfeld.(Bild: Alois Zetsch)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

The grave robbers, who have been wreaking havoc in Lower Austria for months, have now struck in Lengenfeld in the district of Krems in their search for gold teeth!

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Once again, a case of grave robbery is causing outrage in Lower Austria: This time, unknown perpetrators struck in Lengenfeld. Presumably in April, they likely attempted to open at least two crypts and six ground graves. A family filed a report after discovering tool marks on the crypt a few days ago.

“This makes it all the more shocking”
It was subsequently determined that other covers had also been displaced or damaged. It is currently unclear whether anything was stolen. “We deeply regret this incident and immediately filed a report. The police have already notified the affected families by phone. The cemetery is a place of peace, remembrance, and respect—which makes such incidents all the more shocking,” the market town stated. 

As reported, grave robbers have been active in cemeteries across the region for about a year. The police are asking for tips—at any police station or at the State Criminal Police Office at 059133/30-3333.

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