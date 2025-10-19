Müder Lenker krachte in Auto, in dem Mann schlief

Ereignet hat sich der Unfall kurz nach 7.30 Uhr am Grabenweg im Innsbrucker Gewerbegebiet Rossau. Ein 66-jähriger Kroate fuhr dort mit seinem Auto in Richtung Westen, als er plötzlich die Kontrolle verlor. „Aufgrund von Müdigkeit, wie er bei der Unfallaufnahme angab“, heißt es von der Polizei.