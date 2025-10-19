Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kurioser Unfall

Müder Lenker krachte in Auto, in dem Mann schlief

Tirol
19.10.2025 14:54
In Innsbruck ereignete sich Sonntagfrüh der Unfall (Symbolbild)
In Innsbruck ereignete sich Sonntagfrüh der Unfall (Symbolbild)(Bild: Birbaumer Christof)

Kurioser Verkehrsunfall Sonntagfrüh in Innsbruck: Ein übermüdeter Autolenker (66) verlor die Kontrolle und prallte gegen einen parkenden Pkw, in dem auf der Rückbank ein 52-jähriger Spanier schlief. Beide Männer erlitten durch die Wucht des Aufpralls Verletzungen.

0 Kommentare

Ereignet hat sich der Unfall kurz nach 7.30 Uhr am Grabenweg im Innsbrucker Gewerbegebiet Rossau. Ein 66-jähriger Kroate fuhr dort mit seinem Auto in Richtung Westen, als er plötzlich die Kontrolle verlor. „Aufgrund von Müdigkeit, wie er bei der Unfallaufnahme angab“, heißt es von der Polizei.

Der Pkw geriet daraufhin zu weit nach rechts und von der Fahrbahn ab, ehe dieser ein geparktes Fahrzeug rammte. Ein alltäglicher Unfall? Wohl kaum.

Zitat Icon

Durch den Aufprall wurde dessen Wagen auf einen weiteren geparkten Pkw geschoben.

Die Polizei

Schock! Spanier aus Schlaf gerissen
Kurios trifft eher zu. Denn im gerammten Auto schlief ein 52-jähriger Spanier auf der Rückbank! „Durch den Aufprall wurde dessen Wagen auf einen weiteren geparkten Pkw geschoben“, so die Ermittler weiter.

Lesen Sie auch:
Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Autolenker ins Krankenhaus eingeliefert.
Autolenker im Spital
Frontal gegen Betonmauer: Unfall gibt Rätsel auf
19.10.2025
Biker schwer verletzt
Motorradfahrer kracht bei Überholmanöver gegen Pkw
19.10.2025

Lenker mit Rettung in die Klinik
Verletzt wurden offenbar beide Männer. Der 66-jährige kroatische Unfalllenker wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Der Spanier habe sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. An den Autos entstand Sachschaden.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Polin 27 Jahre lang im Kinderzimmer eingesperrt
91.647 mal gelesen
Hier wird Mirella von Polizeibeamten zu einem Krankenwagen gebracht.
Innenpolitik
Babler: „Wochenend-Einkauf kostet mich rund 200 €“
82.797 mal gelesen
Krone Plus Logo
Österreichs Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)
Ski Alpin
Änderungen in Sölden: Manuel Feller übt Kritik
79.179 mal gelesen
Manuel Feller reagiert mit Unverständnis auf die Änderungen in Sölden.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf