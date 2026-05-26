Opferfest: Behörden sollen streng kontrollieren

Das traditionelle Schächten von Schafen im Rahmen des islamischen Opferfests (von Dienstagabend bis Samstag) wird von Tierschützern sehr kritisch gesehen. Das Tier wird noch vor einer Betäubung mit einem Schnitt im Halsbereich getötet, um es ausbluten zu lassen. In Österreich ist das nur nach behördlicher Bewilligung erlaubt, zudem darf das Schächten nur in einer dafür zugelassenen Schlachtanlage, unter Anwesenheit eines Tierarztes und mit entsprechend geschultem Personal durchgeführt werden. Unmittelbar nach dem Schnitt braucht es eine wirksame Betäubung.