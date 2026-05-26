Opferfest: Behörden sollen streng kontrollieren

Dienstagabend beginnt das islamische Opferfest – teils verbunden mit dem rituellen Schlachten von Schafen ohne vorherige Betäubung. Dieses Schächten ist in Österreich streng geregelt. Der steirische FPÖ-Tierschutzlandesrat Hannes Amesbauer fordert die Behörden zu Kontrollen auf.
Das traditionelle Schächten von Schafen im Rahmen des islamischen Opferfests (von Dienstagabend bis Samstag) wird von Tierschützern sehr kritisch gesehen. Das Tier wird noch vor einer Betäubung mit einem Schnitt im Halsbereich getötet, um es ausbluten zu lassen. In Österreich ist das nur nach behördlicher Bewilligung erlaubt, zudem darf das Schächten nur in einer dafür zugelassenen Schlachtanlage, unter Anwesenheit eines Tierarztes und mit entsprechend geschultem Personal durchgeführt werden. Unmittelbar nach dem Schnitt braucht es eine wirksame Betäubung.
Immer wieder gab es in den vergangenen Jahren Aufregung um Verstöße, etwa auf Bauernhöfen. Für den steirischen Tierschutzlandesrat Hannes Amesbauer sind Kontrollen daher notwendig: „Solche rechtswidrigen Vorgänge stellen eine klare Straftat dar und müssen, wie derzeit bereits vorgesehen, nach Tierschutzrecht streng verfolgt werden.“
Entscheidend muss sein, dass Tiere vor vermeidbaren Schmerzen, Leiden und schwerer Angst geschützt werden – unabhängig von kulturellen und religiösen Motiven.
Hannes Amesbauer
Steiermark kann kein Verbot beschließen
Es gab ein Informationsschreiben an die steirischen Bezirkshauptmannschaften. Darin wird ersucht, landwirtschaftliche Betriebe mit gemeldeter Schafhaltung auf die geltenden Bestimmungen aufmerksam zu machen und stichprobenartig zu kontrollieren. Ein völliges Verbot des Schächtens kann die Steiermark übrigens nicht beschließen. Das Tierschutzgesetz ist Bundesrecht.
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