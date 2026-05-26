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Accident in Belgium

School bus collides with train: Several dead!

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26.05.2026 11:17
The serious accident occurred near a train station; the train had already begun braking.
The serious accident occurred near a train station; the train had already begun braking.(Bild: APA/AFP/BELGA/DIRK WAEM)
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Von krone.at

A serious accident occurred Monday morning in Belgium. At a railroad crossing, a minibus used to transport schoolchildren was struck by a passenger train. According to media reports, several people were killed.

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According to the TV station VRT, seven students and the driver were inside the minivan at the time of the collision at the gated railroad crossing in Buggenhout, which occurred shortly after 8 a.m. Authorities report that there are several fatalities. Further details have not yet been released.

The devastating accident occurred near a train station; the train had already begun braking.
The devastating accident occurred near a train station; the train had already begun braking.(Bild: APA/AFP/BELGA/DIRK WAEM)
(Bild: AP/Koen Baten)

It is also unknown how the serious crash occurred. The railroad crossing is located about one kilometer from the town’s train station; according to reports, the passenger train had already begun braking. Reports indicate that the lights were red and the barriers were down.

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