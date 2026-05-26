Accident in Belgium
School bus collides with train: Several dead!
A serious accident occurred Monday morning in Belgium. At a railroad crossing, a minibus used to transport schoolchildren was struck by a passenger train. According to media reports, several people were killed.
According to the TV station VRT, seven students and the driver were inside the minivan at the time of the collision at the gated railroad crossing in Buggenhout, which occurred shortly after 8 a.m. Authorities report that there are several fatalities. Further details have not yet been released.
It is also unknown how the serious crash occurred. The railroad crossing is located about one kilometer from the town’s train station; according to reports, the passenger train had already begun braking. Reports indicate that the lights were red and the barriers were down.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.