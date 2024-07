Türken protestieren gegen Tötung von Straßentieren

Seit Tagen mobilisieren sie in zahlreichen Städten gegen das Vorhaben. In Istanbul hielten die Demonstrierenden Schilder mit der Aufschrift „Mord“ hoch. In der Türkei gibt es nach Regierungsangaben schätzungsweise ungefähr vier Millionen Straßenhunde, aber nur 100.000 Tierheimplätze. Aktivist Senol Karakas glaubt daher nicht, dass die Tiere artgerecht untergebracht und versorgt werden könnten. In der Vergangenheit seien Hunde dort mit der Schaufel erschlagen worden.