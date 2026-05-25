Bulls schmeißen Nerven – und auch den Titel weg?

Ob man sich in der Kabine prügelte oder aussprach, ist nicht überliefert – war aber in dem Fall auch egal, denn die Kapfenberger kamen plötzlich wie ausgewechselt retour, vor allem das Bullen-Trio Jones-Green-Fields riss das zweite Finale offensiv an sich und brachte Meister Oberwart ins Wanken. Als alle 1400 Fans in der Halle schon standen und keiner mehr sein eigenes Wort verstand, versagten bei den Bulls aber neuerlich die Nerven, verfehlten zwei Dreipunktversuche von Zotov und Jones ihr Ziel – und so hält Oberwart nach dem finalen 79:76 und der 2:0-Führung in der best-of-five-Serie bereits drei Titel-Matchbälle in Händen.